"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций AutoZone до $2920

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций одного из ведущих американских ритейлеров и дистрибьюторов автозапчастей и аксессуаров AutoZone с $2775 до $2920 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Целевая цена акции предполагает P/E 2024e 20.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Недавно AutoZone отчиталась за финансовый 4К23 выше консенсуса. За последний квартал акции выросли в цене на 1%. С технической точки зрения без учета распродажи в пандемию бумага формирует долгосрочный "бычий" паттерн более высоких максимумов и минимумов с апреля 2018 года. Акции торгуются на уровне 17х EPS 2024e наравне со средним по аналогам. Мы видим возможности дальнейшего роста, ввиду того что средний возраст автомобилей увеличивается, и компания наращивает долю рынка в коммерческом сегменте и присутствие в Мексике и Бразилии", - указывают аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.