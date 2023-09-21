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21 сентября 2023 года 17:12
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Bristol Myers
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций фармкомпании Bristol Myers Squibb, сообщается в материале аналитиков. "Бумаги торгуются с высоким дисконтом к аналогам, что, на наш взгляд, отражает обоснованную обеспокоенность по поводу конкуренции со стороны дженериков. Revlimid, ранее наиболее крупный продукт компании по выручке, сталкивается с конкуренцией со стороны аналога, выпущенного Teva в марте 2022 года. Продажи Revlimid, на которые приходится 15% выручки, во 2К23 упали на 41%, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Менеджмент понизил прогноз прибыли на 2023 год. Теперь скорректированная прибыль на акцию (EPS) ожидается на уровне $7,35-7,65, что соответствует снижению на 0,6-4,5% относительно 2022 года. (ранее прогнозировалось $7,95-8,25). Неясно, удастся ли компании компенсировать потерю выручки от Revlimid за счет роста по другим продуктам". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BRISTOL/MYERS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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