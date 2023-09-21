"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Bristol Myers

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций фармкомпании Bristol Myers Squibb, сообщается в материале аналитиков.

"Бумаги торгуются с высоким дисконтом к аналогам, что, на наш взгляд, отражает обоснованную обеспокоенность по поводу конкуренции со стороны дженериков. Revlimid, ранее наиболее крупный продукт компании по выручке, сталкивается с конкуренцией со стороны аналога, выпущенного Teva в марте 2022 года. Продажи Revlimid, на которые приходится 15% выручки, во 2К23 упали на 41%, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Менеджмент понизил прогноз прибыли на 2023 год. Теперь скорректированная прибыль на акцию (EPS) ожидается на уровне $7,35-7,65, что соответствует снижению на 0,6-4,5% относительно 2022 года. (ранее прогнозировалось $7,95-8,25). Неясно, удастся ли компании компенсировать потерю выручки от Revlimid за счет роста по другим продуктам".

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