"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Аэрофлота с целью 36 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Аэрофлота" с целью 36 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,04%, стоп-приказ: 42 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Цены на авиакеросин продолжают бить рекорды, ситуация остается напряженной, даже несмотря на компенсации компаниям из бюджета. В случае продолжающегося роста цен мы можем увидеть нисходящую динамику цены акций эмитента", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения разворот состоялся после пробоя поддержки на отметке 43,11 руб. Актуальна нисходящая тенденция. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 42 руб. риск на портфель составит 0,40%", - указывают эксперты "Финама".

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, в состав которой входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа" и профильные сервисные предприятия.

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