Наиболее привлекательные акции нефтегазового сектора - бумаги Транснефти, ЛУКОЙЛа и Татнефти - Газпромбанк

Наиболее привлекательными акциями нефтегазового сектора на российском рынке акций в настоящее время являются привилегированные бумаги "Транснефти", акции "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти" благодаря весомым дивидендным отчислениям и индивидуальным для каждой компании факторам, считает управляющий директор Управления анализа фондового рынка Газпромбанка Андрей Полищук.

"Привилегированные акции Транснефти (целевая цена - 185624 рублей за штуку), на наш взгляд, являются одними из самых привлекательных на рынке за счет высокой дивидендной доходности. Мы считаем эти бумаги необходимой компонентой диверсифицированного портфеля для снижения рисков при укреплении рубля. Помимо прочего, эмитент в значительно меньшей степени подвержен налоговым рискам, поскольку дивидендные выплаты представляются нам предпочтительным способом пополнения бюджета, - отмечает эксперт банка. - В соответствии с отчетностью расчетный дивиденд по итогам 1П23 может составить 10500 руб./акцию. Из расчета выплаты 50% чистой прибыли по МСФО мы также повысили оценку дивидендов по итогам 2023 года до 18195 руб./акцию. При этом не исключаем, что для пополнения бюджета основной акционер может настоять на повышенных отчислениях. Например, в случае увеличения дивидендных выплат до 60% скорректированной чистой прибыли по МСФО дивиденды вырастут до 22659 руб./акцию".

Полищук также обращает внимание, что позитивно расценивает предстоящее дробление акций "Транснефти", которое значительно повысит интерес к бумагам со стороны физлиц, обеспечивающих уже более 80% оборота на Московской бирже. Дробление позволит акциям "Транснефти" достичь справедливой стоимости ускоренными темпами, указывает он.

"При ставке на слабый курс рубля фаворитом в секторе мы считаем "ЛУКОЙЛ" (целевая цена - 9200 рублей за штуку). Акции компании не только предлагают самую высокую дивидендную доходность в секторе, но и эффект от потенциального выкупа значимой доли у нерезидентов с 50%-м дисконтом к рыночной стоимости. Мы сравнили два сценария выплаты дивидендов: с учетом завершения выкупа или резервирования суммы, необходимой на выкуп; с учетом отмены выкупа и выплаты всей суммы в качестве дивидендов. Первый сценарий, хоть и предполагает отмену промежуточных дивидендов из прибыли за 1П23, оказывает не столь значительное влияние на общую дивидендную доходность до конца 2024 года за счет распределения дивидендной базы на меньшее количество акций. В результате, по нашим оценкам, доходность при реализации первого сценария составит 20%, при реализации второго - 27%", - указывает эксперт Газпромбанка.

"Из расчета показателей по МСФО мы полагаем, что "Татнефть" (целевая цена - 684 рубля за штуку) еще доплатит 4,2 руб./акцию за 1П23, так как прибыль по МСФО превысила прибыль по РСБУ, на основе которой совет директоров уже определил дивиденд. В результате мы повысили наши дивидендные ожидания по итогам 2023 года до 65 руб./акцию, что позволяет рассчитывать на доходность в 11%, - пишет Полищук в обзоре. - Ранее мы полагали, что уже в 2024 году эмитент вернется к повышенным дивидендным отчислениям благодаря существенному свободному денежному потоку. Теперь мы считаем, что дополнительный рост дивидендов будет сдвинут на 2025 год, так как в 1П23 "Татнефть" значительно нарастила капитальные вложения для увеличения добычи в будущем".

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