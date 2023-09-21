"Финам" открыл торговую идею: покупать акции NVIDIA с целью $497

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NVIDIA Corp. с целью $497 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,69%, стоп-приказ: $385, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Прогнозируется, что в период до 2030 года глобальный рынок искусственного интеллекта будет расти в среднем на 36% в год, и мы ожидаем, что NVIDIA станет главным бенефициаром этой тенденции. Данные бумаги заметно скорректировались вниз после достижения рекордного пика в августе и, на наш взгляд, сейчас интересны для долгосрочных покупок, - отмечают аналитики. - Отчетность NVIDIA за II квартал 2024 финансового года с окончанием 30 июля оказалась очень сильной, компания также опубликовала оптимистичный прогноз на III финквартал".

"С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде, цена откатилась к локальным уровням поддержки. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже (на случай ложного пробоя), а "тейк-профит" - около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении "стоп-заявки" на уровне $385 риск на портфель составит 0,88%", - указывают в "Финаме".

NVIDIA Corp. - американская компания, крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе ее чипов используются в широком спектре отраслей: от компьютерных игр до облачных услуг и автопилотирования.

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