Существуют риски снижения индекса Hang Seng к 16500п - БКС Экспресс

Технически обновление минимумов августа текущего года по индексу Hang Seng может привести к дальнейшему снижению в направлении 16500 пунктов, считают аналитики БКС Экспресс.

"Ключевой индекс рынка Гонконга выходит к минимумам. Слабость последних дней привела к закономерному результату, что подстегнуло ухудшение внешнего фона, снижение индексов на Западе после заседания ФРС. Регулятор в США сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, но риторика и прогнозы допускают даже еще одно повышение, не говоря о сохранении высоких ставок длительное время для стабилизации инфляции. Гонконгский регулятор в четверг выступил с подобной риторикой, сохранив ставку на уровне 5,75%, - указывают эксперты. - Тот факт, что китайские компании дешевые по мультипликаторам, пока не может оказать поддержку. Геополитическая ситуация не способствует притоку иностранного капитала. Объемы торгов на бирже в Гонконге падают. Технически обновление минимумов августа по индексу Hang Seng чревато дальнейшим погружением в нисходящем канале в направлении 16500 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.