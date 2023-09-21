"БКС МИ" рекомендует покупать облигации Каршеринг Руссия серии 001Р-03

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать четырехлетние облигации "Каршеринг Руссия" (каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль") серии 001Р-03, потенциальный доход - 10% за полгода, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

"Новый выпуск бондов эмитента торгуется с премией к собственной кривой и аналогам. Считаем справедливой доходность выпуска 001Р-03 на уровне YTM 14% при текущей YTM 14,7%. Потенциальный доход - 10% за полгода, что привлекательно. Справедливый спред выпуска составляет 230 б.п., - указывают эксперты. - Также ожидаем повышенный спрос на облигации компании со стороны розничных инвесторов, так как купоны выплачиваются ежемесячно, что способно опустить доходность таких бумаг ниже справедливого уровня".

Аналитики отмечают низкие бизнес-риски лидера рынка; высокую долю рынка (50% в Москве) и маржинальность (30%); низкие операционные риски (автопарк составляет 20 тысяч автомобилей); средний финансовый риск; устойчивый тренд на снижение долговой нагрузки менее 3,0х; благоприятную структуру долга и положительную ликвидность.

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