Инвесторам стоит обратить внимание на акции Intuit - БКС Экспресс

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Intuit Inc., рекомендация - "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне $640 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика БКС Экспресс Валерия Емельянова.

"Эмитент - уверенно растущая империя финтех-сервисов. Работает в нескольких направлениях: физлица (подбор кредитов), самозанятые (помощь с налогами), средний бизнес (обработка платежей), корпорации (автоматизация рекламы). Компания внедряет облачные технологии и искусственный интеллект в свои продукты, но без лишнего ажиотажа, какой виден в отраслях, связанных с нейросетями", - указывает эксперт.

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