Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Globaltrans

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Globaltrans, сообщается в комментарии старшего аналитика Матвея Тайца.

"Ставки аренды полувагонов в сентябре снизились на 9,8% м/м (до 1600- 2800 руб./сутки); прогноз на октябрь - тот же уровень либо еще небольшое снижение (ожидается, что увеличение скорости движения поездов компенсируется сезонным ростом спроса на уголь). Мы считаем новость негативной для настроений в отношении бумаг Globaltrans. Вместе с тем текущие ставки все еще выше наших оценок: прогноз EBITDA основан на предположении, что средняя ставка аренды на 2023 год будет соответствовать средней ставке на 2022 год, однако среднее значение за 9М23 примерно на 25% выше, чем за 9М22", - отмечает эксперт.

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