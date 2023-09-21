Вероятно продолжение снижения рынка акций РФ в четверг - ПСБ

Вероятно продолжение снижения российского рынка акций на торгах в четверг, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Отскок среды выглядит неуверенно, коррекционные настроения сохраняются на фондовом рынке. Допускаем, что индекс Мосбиржи может вновь протестировать локальный уровень поддержки - диапазон 3010-3025 пунктов, прохождение которого будет сигнализировать о продолжении снижения", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.