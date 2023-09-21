Краткосрочно динамика ОФЗ будет зависеть от ситуации на валютном рынке - ПСБ

Доходности рублевых гособлигаций приостановят рост при развитии тренда на восстановление рубля, при этом покупка классических ОФЗ на горизонте от трех-шести месяцев выглядит рискованно, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Доходности госбумаг в среду продолжили плавный рост вверх, начатый накануне - кривая поднялась на 2-8 б.п. по всей длине. При этом Минфин на аукционах по размещению ОФЗ с фиксированным купоном удовлетворил минимальные объемы заявок, продемонстрировав, что не готов к росту премий ради объемов. Так, объем размещения 9-летних бумаг составил 8 млрд руб. при спросе 84 млрд руб., 18-летнего выпуска - 9 млрд руб. при спросе 16 млрд руб., - указывает эксперт. - Краткосрочно динамика ОФЗ будет зависеть от ситуации на валютном рынке, где возможность укрепления рубля ближе к уровню 90 руб./$1 сохраняется: доходности госбумаг несколько снизятся при развитии тренда на коррекцию пары USD/RUB. Вместе с тем, учитывая риторику регулятора относительно продолжительного удержания ставок на высоком уровне с риском дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, покупка классических ОФЗ на горизонте от 3-6 месяцев выглядит рискованно".

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