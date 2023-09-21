Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 95-96,5 руб./$1 в четверг - ПСБ

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 95-96,5 руб./$1 в четверг с возможным выходом к его нижней границе по итогам дня, считает эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

"Хотя утром в четверг доллар и юань слабо подрастают, это скорее связано с "узким" рынком в первые часы торгов и предстоящей экспирацией валютных деривативов на Московской бирже. Рассчитываем, что словесные интервенции окажут конъюнктурную поддержку рублю, который после экспирации продолжит тяготеть к укреплению. Целевым диапазоном по доллару на день видим диапазон 95-96,5 руб./$1, надеемся, увидеть американскую валюту по итогам торговой сессии у его нижней границы", - пишет аналитик в комментарии.

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