Freedom Finance Global рекомендует держать акции Intuit с прогнозной ценой $540

Freedom Finance Global рекомендует держать акции Intuit Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $540 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Мы оцениваем квартальный отчет эмитента положительно. На текущий квартал менеджмент компании ожидает замедление темпов роста в соответствии со средними прогнозами рынка, учитывая сохранение макроэкономической неопределенности и высоких процентных ставок. В то же время акции Intuit, на наш взгляд, переоценены", - указывает аналитик Алмас Альмаганбетов.

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