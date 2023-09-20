Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Workday с прогнозной ценой $270

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Workday Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $270 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Алмаса Альмаганбетова.

"Компания отчиталась о сильных результатах по итогам II квартала 2024 финансового года (апрель-июль 2023 года), превзойдя собственные прогнозы и ожидания рынка благодаря увеличенному темпу роста выручки и оптимизации определенных расходов. В текущем квартале эмитент ожидает влияние макроэкономической нестабильности на спрос клиентов, а также снижение темпов роста, что находится в рамках прогноза рынка, - указывает эксперт в материале. - Мы оцениваем отчет Workday положительно. Считаем, что текущая цена акций компании имеет потенциал роста. Наша целевая цена - $270 за штуку, рекомендация - "покупать".

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