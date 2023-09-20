"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $160

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $160 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,02%, стоп-приказ: $129, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания заявила, что начинает тестировать ИИ-инструмент для составления описания товаров. Этой технологией в будущем смогут активно пользоваться продавцы. В среднесрочной перспективе можно ожидать приток продавцов на эту площадку", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения восходящий тренд еще актуален, текущую коррекцию можно использовать для открытия длинных позиций. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $129 риск на портфель составит 0,52%", - указывают в "Финаме".

Amazon.com Inc. - американская компания, крупнейшая в мире по выручке и рыночной капитализации на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.