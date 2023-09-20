Минфин, скорее всего, продолжит чередовать на аукционах предложения классических ОФЗ и флоатеров - Райффайзенбанк

Минфин РФ, скорее всего, продолжит придерживаться тактики чередования на аукционах предложений классических выпусков рублевых гособлигаций и флоатеров, чтобы в целом поддерживать ликвидность рынка для всех типов бумаг, даже если спрос на классические ОФЗ останется низким, считают аналитики Райффайзенбанка.

"При этом, учитывая текущий уровень доходностей, размещения классических выпусков сейчас обходятся Минфину дорого, особенно с учетом премии, которую требуют инвесторы. Более того, в условиях преобладания проинфляционных рисков и большой неопределенности, связанной с их реализацией, потенциал для снижения доходностей вдоль кривой в ближайшие несколько кварталов, на наш взгляд, ограничен", - указывают эксперты в комментарии.

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