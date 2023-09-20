"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций AbbVie

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций фармацевтической компании AbbVie из-за конкуренции препарата Humira в США, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания старалась диверсифицировать выручку из-за потенциальной конкуренции Humira с биоаналогами в США, но доля этого флагмана в общем показателе все еще составляет почти 30%, что создает риски снижения как выручки, так и прибыли в ближайшие кварталы. Менеджмент эмитента отметил, что вернется к стабильному росту выручки не ранее 2025 года, - отмечают эксперты. - Вместе с тем AbbVie удалось достичь впечатляющего прогресса по таким продуктам, как Skyrizi и Rinvoq, что компенсирует падение продаж Humira. Общие же результаты по двум продуктам, вероятно, превысят пиковую выручку Humira не ранее 2027 года. Мы повысим рекомендацию до "покупать" при более высоких по сравнению с ожиданиями темпах роста других продуктов или запуске других популярных препаратов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.