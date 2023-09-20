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20 сентября 2023 года 16:31
"БКС МИ" рекомендует покупать акции Geely с прогнозной ценой HKD10,9
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции китайского автомобилестроительного гиганта Geely с прогнозной стоимостью на уровне 10,9 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. "Geely наращивает продажи в КНР и на других рынках: ожидается, что в 2026 году объем продаж превысит 2 млн (сейчас он составляет 1,5 млн) со среднегодовыми темпами за 5 лет в 9,2%. За первые шесть месяцев 2023 года объем поставок автомобилей увеличился на 11% г/г - это ключевой драйвер роста прибыли компании. Китайские власти оказывают поддержку местным производителям электромобилей (например, снижают транспортные налоги при покупке автомобилей на новой энергии), что должно поддержать продажи электромобилей эмитента, на которые сейчас приходится около 30% от общих продаж", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-GEELY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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