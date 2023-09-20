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20 сентября 2023 года 14:57
Золото может подорожать в следующем году до $2,200-2,300/унц. - "Мои Инвестиции"
Золото может подорожать в следующем году до $2,200-2,300 за тройскую унцию, говорится в обзоре аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Полагаем, что по мере продолжения спада на глобальных рынках инвестиционный спрос на золото будет расти, что приведет к восстановлению рентабельности производителей, - прогнозируют аналитики Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский. - Для достижения этой цели цена золота должна будет подняться до $2,200-2,300/унц.". Ключевые факторы, которые, по оценкам экспертов, поспособствуют росту цен на золото в следующем году: - Риски того, что инфляционное давление сохранится, по-прежнему высоки, при этом форвардная кривая ставок США предполагает, что пик ставок, который вынуждал ETF к продажам, будет пройден уже в декабре. - Из-за роста себестоимости 10-20% золотодобывающих рудников в мире работают в минус или на грани безубыточности. - В условиях высокой оценки индекса S&P аналитики ожидают рост популярности защитных активов, самым очевидным из которых является золото - Мировые центральные банки продолжают наращивать золотые резервы по мере ухода от доллара. К тому же металл пользуется спросом в периоды геополитической нестабильности. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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