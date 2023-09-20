Золото может подорожать в следующем году до $2,200-2,300/унц. - "Мои Инвестиции"

Золото может подорожать в следующем году до $2,200-2,300 за тройскую унцию, говорится в обзоре аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Полагаем, что по мере продолжения спада на глобальных рынках инвестиционный спрос на золото будет расти, что приведет к восстановлению рентабельности производителей, - прогнозируют аналитики Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский. - Для достижения этой цели цена золота должна будет подняться до $2,200-2,300/унц.".

Ключевые факторы, которые, по оценкам экспертов, поспособствуют росту цен на золото в следующем году:

- Риски того, что инфляционное давление сохранится, по-прежнему высоки, при этом форвардная кривая ставок США предполагает, что пик ставок, который вынуждал ETF к продажам, будет пройден уже в декабре.

- Из-за роста себестоимости 10-20% золотодобывающих рудников в мире работают в минус или на грани безубыточности.

- В условиях высокой оценки индекса S&P аналитики ожидают рост популярности защитных активов, самым очевидным из которых является золото

- Мировые центральные банки продолжают наращивать золотые резервы по мере ухода от доллара. К тому же металл пользуется спросом в периоды геополитической нестабильности.

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