Рубль показывает признаки слабости - "Финам"

Рубль показывает признаки слабости и на текущей неделе может вернуться на уровень 98-98,5 руб./$1, полагает аналитик "Финама" Максим Пухов.

"На слабость рубля обратил внимание В. Путин и попросил не откладывать меры по его укреплению, - отмечает эксперт. - Об этом президент заявил во время совещания по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы. Однако многие участники рынка считают, что при сохранении текущей денежно-кредитной политики курс российской национальной валюты будет терять примерно по 2 руб. в месяц и во II квартале 2024 года достигнет 110 руб.".

Спасти ситуацию, по мнению Пухова, может только введение 100%-ной репатриации валютной выручки. В этом случае курс рубля может вырасти до комфортного для бюджета диапазона 80-90 руб./$1.

"С точки зрения технического анализа ситуация выглядит следующим образом: рубль показывает признаки слабости. На текущей неделе данная тенденция может продолжиться, а котировки вернуться на уровень 98-98,5 руб./$1", - указывает аналитик "Финама".

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