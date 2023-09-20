"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Alibaba Group Holding с целевой ценой 95HKD за штуку, что предполагает потенциал роста 12% с текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Россиянам компания известна интернет-магазином AliExpress. Российский AliExpress столкнулся с оттоком продавцов в первом полугодии 2023 году, но выручка всей компании Alibaba формируется главным образом в Китае и на глобальном рынке. Весной компания заявила, что разделит свою империю на 6 отдельных бизнес-групп, которые смогут провести IPO. Мы рекомендуем покупать акции Alibaba с целевой ценой 95HKD, и это достаточно консервативная оценка. Консенсус-прогноз Wall Street определяет справедливую цену на 60% выше текущей", - пишут аналитики.

Alibaba Group (9988) - китайский гигант электронной коммерции. Владеет интернет-площадками Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и рядом других.

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