Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Cian

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Cian на фоне позитивной оценки полученного эмитентом разрешения на приобретение 100% акций SmartDeal, сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Компания Cian получила разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на приобретение 100% акций SmartDeal. По заявлению эмитента, основная часть сделки закрыта. SmartDeal (ООО "Практика Успеха") предоставляет услугу электронной регистрации сделок с недвижимостью и другие сервисы в этой области. Предварительное соглашение о покупке было заключено в 2022 году, однако Cian не удалось вовремя получить разрешение регулирующих органов, поэтому в мае 2023 года стороны заключили еще одно соглашение, - отмечает эксперт. - Приобретение стратегически оправданно, поскольку должно способствовать развитию комплексной платформы Cian, B2B-решений и продуктов для проведения онлайн-операций. Таким образом, мы позитивно оцениваем новость и подтверждаем рейтинг "покупать" для акций Cian".

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