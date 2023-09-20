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20 сентября 2023 года 11:12
Серьезных поводов для продажи акций в данное время нет - "Солид Брокер"
Серьезных поводов для продажи акций сейчас нет, и наблюдаемая коррекция рынка является, скорее, оздоравливающей, полагают аналитики "Солид Брокер". "Игра на понижение две недели велась по широкому списку бумаг, но в последние дни основное движение индекса определили котировки госбанков, - отмечают эксперты. - Инвесторы фиксируют прибыль после восьми месяцев непрерывного роста на фоне усиления геополитических рисков и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. В таких условиях растет интерес инвесторов к более консервативным депозитам и облигациям, которые вновь приносят двузначную доходность". На взгляд аналитиков, коррекция является скорее оздоравливающей для рынка, потому что серьезных поводов для продажи акций просто нет: рынок ОФЗ сейчас стабилизировался после последних поднятий ставки, курс рубля также уже почти месяц находится на одном месте, геополитические риски в целом снизились, а новая вспышка в Карабахе практически никак не повлияет на российские публичные компании и макроэкономику. "С технической точки зрения индекс Мосбиржи пробил свой многомесячный восходящий тренд, однако вновь опустился в зону поддержки в районе 3000 пунктов, - констатируют в "Солид Брокер". - Индекс РТС также снизился на поддержку в районе 990 пунктов. Поэтому считаем, что текущие уровни уже актуальны для небольших докупок акций. Ключевой драйвер российского рынка сейчас - это цены на нефть, которые способны подарить рекордные доходы всему нефтегазовому сектору и смежным отраслям, а также затормозить динамику инфляции, что в конечном итоге приведет к смягчению денежно-кредитной политики ЦБ РФ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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