Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре инвесткомпании, в фокусе дня будут:

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- индекс цен производителей России за август;

- заседание ФРС и экономические прогнозы;

- пресс-конференция ФРС по итогам заседания;

- выступления представителей ЕЦБ;

- квартальные результаты FedEx Corp.;

- акционеры "Черкизово" обсудят дивиденды за 1П23;

- четвертый заключительный раунд выкупа в рамках SPO в акциях "Группы Позитив".

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