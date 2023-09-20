"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ENN Energy на Гонконгской фондовой бирже с целевой ценой HKD82 на горизонте 12 месяцев, что отражает потенциал роста 39% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале.

"Слабые результаты ENN Energy, вызванные медленным по меркам КНР восстановлением экономики, привели к существенному падению акций холдинга, которое, на наш взгляд, не оправдано с фундаментальной точки зрения. Кейс компании по-прежнему привлекателен с учетом перспектив сегмента интегрированных энергопроектов и диверсифицированной базы поставщиков СПГ, а большинство рисков, на наш взгляд, уже заложены в текущую цену", - пишет аналитик Алексей Ковалев.

ENN Energy - китайский коммунальный холдинг, преимущественно сфокусированный на распределении и сбыте природного газа.

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