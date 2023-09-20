Высоки риски отката индекса Мосбиржи в диапазон 3020-2980 пунктов - ПСБ

Высоки риски отката индекса Мосбиржи в диапазон 3020-2980 пунктов, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи во вторник не смог удержался в зоне 3130-3160 пунктов и при заметном повышении торговой активности откатился "под" отметку 3100 пунктов и 50-дневную среднюю, - отмечают эксперты банка. - отличие от просадки прошлой недели, под выраженное давление подпали ключевые "голубые фишки": так, в частности, курсы акций Сбербанка и "ЛУКОЙЛа" "выпали" из повышательных трендов последних месяцев. Технически рынок акций выглядит весьма уязвимо, развитию снижения способствуют высокие оценки и скудость новостного фона".

Аналитики ПСБ опасаются, что индекс Мосбиржи, не сумев вернуться к пикам года, продолжит откат в направлении ближайшей поддержки, которая находится на районе 3020-2980 пунктов. Они склонны оценивать текущее охлаждение рынка как естественное после бурного роста последних месяцев и носящее именно коррекционный характер, - среднесрочные перспективы экономики, хотя и несколько ухудшились ввиду повышения ключевой ставки, но, как дивидендный профиль рынка, остаются пока привлекательными со среднесрочной точки зрения, подчеркивается в комментарии.

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