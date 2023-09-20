Наибольшее внимание в сложившихся условиях стоит обратить на флоатеры - ПСБ

Сегмент ОФЗ-ПД выглядит неинтересно для покупок в настоящее время, наибольшее внимание в сложившихся условиях инвесторам стоит обратить на флоатеры (как ОФЗ, так и корпоративные), считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Также, по мнению эксперта, можно обратить внимание на новые короткие (1-3 года) корпоративные выпуски эмитентов с крепким кредитным качеством, которые в ближайшее время будут выходить на рынок уже с новым уровнем ставок.

"Доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ во вторник ожидаемо отреагировали ростом (на 8-9 б.п.) на объявления Минфином о размещении в среду, 20 сентября, двух выпусков классических госбумаг (9 и 18 лет). Котировки коротких бумаг перешла к консолидации, - указывает Грицкевич в обзоре. - В целом на текущий момент идеи на покупку в сегменте ОФЗ-ПД отсутствуют. Доходность коротких бумаг на уровне 12-12,1% выглядит неинтересно, учитывая сигнал ЦБ о продолжительном удержании ставок на высоком уровне с риском дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Доходность среднесрочных и длинных ОФЗ (11,69-11,83%), напротив, при жесткой политике регулятора должна снизиться (как минимум, ближе к 10%), однако весь потенциальный спрос компенсируется предложением Минфина".

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