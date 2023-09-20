Существенный рост волатильности на рынке нефти в ближайшее время маловероятен - БКС Экспресс

Дальнейшая краткосрочная динамика котировок нефти марки Brent будет зависеть от итогов заседания ФРС США в среду (20 сентября), при этом текущие ценовые уровни в целом находятся недалеко от справедливых, поэтому существенный рост волатильности не ожидается, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова.

"Цены на нефть во вторник обновили 10-месячный максимум, прежде чем скорректироваться к прежним уровням. Дефицит поставок продолжает поддерживать котировки, но в преддверии заседания ФРС участники рынка в основной массе занимают выжидательную позицию. Ситуация с инфляцией в США неоднозначная: хотя от регулятора никто не ждет очередное повышение ставок, его риторика вполне может оказаться жесткой. Для цен на нефть это умеренно негативный фактор, - указывает аналитик. - Фьючерсы на нефть марки Brent в среду утром продолжают корректироваться, что может быть связано с фиксацией прибыли после ралли. Дальнейшая краткосрочная динамика будет зависеть от итогов заседания ФРС. В целом текущие уровни недалеко от справедливых, поэтому существенный рост волатильности не ожидается".

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