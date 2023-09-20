"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для акций NVIDIA с прогнозной ценой $560,1

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для акций крупнейшего в мире разработчика графических ускорителей и процессоров NVIDIA Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $560,1 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"NVIDIA стала главным бенефициаром "хайпа" вокруг искусственного интеллекта (ИИ), наблюдающегося в мире в 2023 году, и испытывает ажиотажный спрос на свои решения для ИИ. По прогнозам, глобальный рынок ИИ будет расти в среднем на 36% в год в период до 2030 года, и мы ожидаем, что эмитент станет главным бенефициаром данной тенденции, учитывая ее текущее лидерство в области чипов для ИИ. На таком фоне повышенные мультипликаторы акций компании представляются оправданными. Данные бумаги заметно скорректировались вниз в стоимости после достижения рекордного пика в августе и, на наш взгляд, сейчас интересны для долгосрочных покупок", - указывает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

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