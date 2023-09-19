Конкуренция среди дискаунтеров негативно влияет на бизнес О`Кей - "Газпромбанк Инвестиции"

Конкуренция среди дискаунтеров негативно влияет на бизнес "О`Кей", говорится в комментарии "Газпромбанк Инвестиции".

"Слабые результаты группы "О`Кей" связаны с высокой базой первого полугодия 2022 года, - пишут аналитики. - Кроме того, конкуренция со стороны сети дискаунтеров "Чижик" от X5 Group существенно повлияла на показатели сети "ДА!" от "О`Кей", что привело к замедлению выручки с одного квадратного метра площади последней. Из-за растущей долговой нагрузки, низкой маржинальности бизнеса, замедления развития сети дискаунтеров, а также отсутствия какой-либо информации о переезде группы в дружественную юрисдикцию мы не считаем депозитарные расписки "О`Кей" инвестиционно привлекательными".

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