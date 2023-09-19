"КИТ Финанс Брокер" понизил целевую цену акций "Сегежа групп" до 5 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Котировки акций "Сегежа групп" опустились ниже 5,5 руб., тем самым дошли до нашего целевого ориентира, - констатируют аналитики инвесткомпании. - Таким образом, для тех, кто открывал короткую позицию, доходность составила более 9,5% почти за две недели. Учитывая рост ключевой ставки и рыночный сантимент, есть вероятность дальнейшего снижения котировок. Поэтому мы понижаем целевой ориентир до 5 руб. По состоянию на 31 марта 2023 года чистый долг Группы достиг 114 млрд руб. Коэффициент чистый долг/EBITDA составляет 10,9х - это проблема с текущими ставками на рынке. Поддержку показателям в будущих кварталах окажет девальвация рубля. По данным компании, доля валютной выручки в текущем году составит около 70%".

Эксперты подчеркивают, что "Сегежа Групп" будут интересны после разворота цен на производимую продукцию, при условии, что курс доллара не опустится ниже 90 руб./$1. Тогда цена на акцию может вернуться к 7 руб.

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