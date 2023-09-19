"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Qualcomm с целью $130,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Qualcomm Inc. с целью $130,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $104,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Несмотря на сохраняющуюся слабую рыночную динамику, снижающиеся время поставки чипов и уровень складских запасов говорят в пользу того, что в 2024 году покупательская активность, возможно, стабилизируется, полагают эксперты. Кроме того, потенциальное усиление внутреннего спроса и экспорта в Китай во II полугодии 2023 года может оказать существенную поддержку финансовым результатам компании.

"С технической точки зрения акции демонстрируют разворотные сигналы в рамках бокового тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $104,8 риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 2", - указывают в "Финаме".

Qualcomm - американская компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи и SoC.

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