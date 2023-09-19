Потенциал роста акций Транснефти после сплита составляет еще 6,6% - "КИТ Финанс Брокер"

Потенциал роста акций "Транснефти" после сплита составляет еще 6,6%, полагает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров принять решение об осуществлении дробления акций "Транснефти" с коэффициентом 100 к 1. Дата конвертации - через 8 дней с момента принятия документов ЦБ. Акции на решение ожидаемо отреагировали ростом. Котировки закрылись в понедельник +1,7%. Следующая волна роста будет после одобрения акционерами в лице государства, а также самого дробления акций, когда смогу присоединиться розничные инвесторы. Текущая доходность инвестиционной идеи составляет более 8%. На фоне положительного новостного потока по компании, котировки "Транснефти" могут вырасти до 160000 руб. или 1600 руб. После сплита акций потенциал роста составляет ещё 6,6%", - пишет эксперт.

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