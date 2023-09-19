Котировки нефти не выйдут из диапазона $90-95/барр. в краткосрочной перспективе - Альфа-банк

Котировки нефти, скорее всего, не выйдут из диапазона $90-95 за баррель Brent в краткосрочной перспективе, полагают аналитики Альфа-банка.

"Мы ожидаем, что в ближайшие недели цена на нефть марки Brent зафиксируется выше отметки $90/барр., поскольку ранее озвученная нами консервативная позиция не выдерживает критики перед лицом продолжающегося нефтяного ралли, наблюдаемого последние несколько дней, - пишут эксперты банка. - В связи с этим мы пересматриваем наш осторожный взгляд на нереализованный потенциал роста цен на нефть, поскольку полагаем, что рынок продолжит игнорировать негативные сигналы, время от времени возникающие на финансовых рынках после публикации очередной макростатистики".

Так, аналитики отмечают значительное повышательное давления в нефтяных котировках, во многом обусловленное восстановлением маржи переработки в Европе и США. Последнее способствует наращиванию переработки в условиях дефицита нефти на фоне добровольного сокращения добычи странами ОПЕК+, в то время как индийским и китайским НПЗ уже не хватает сырья для дальнейшего наращивания нефтепереработки.

Поскольку сезон ураганов в США в самом разгаре, а автомобильный сезон ещё не завершён, эксперты Альфа-банка предполагают, что повышательное давление в ценах на нефть сохранится ещё некоторое время. В то же время они не исключают и значительных колебаний котировок, вызванных очередным ростом волатильности на фоне публикации чувствительной макроэкономической статистики, которая, скорее всего, продолжит будоражить сырьевые рынки в ближайшие недели. Учитывая все вышеприведенные факторы, стратеги прогнозируют, что в краткосрочной перспективе нефть продолжит торговаться в широком ценовом диапазоне $90-95/барр.

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