"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 2890 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 2890 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,7%, стоп-приказ: 2380 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания активно развивает собственную экосистему и внедряет новые технологии. Недавно количество подписчиков сервиса "Яндекс Плюс" достигло 25 млн человек, показав рост 50% в годовом соотношении, а в "Яндекс.Поиске" появились быстрые ответы, которые генерирует нейросеть YandexGPT. Акции эмитента еще не реализовали свой потенциал роста из-за неопределенности с возможным разделением бизнеса. Ожидаем, что после появления официальных деталей реструктуризации давление на котировки спадет", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции консолидировалась у локального уровня поддержки, при отскоке открывается потенциал роста. Идея на рост бумаги с целью 2890 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2380 руб. риск на портфель составит 0,39%", - указывают эксперты "Финама".

"Яндекс" - ведущая российская IT-компания, имеет более 200 сервисов - от развлечений до банковских услуг. Основные рынки компании - Россия, Белоруссия, Казахстан и Турция.

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