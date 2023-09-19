Краткосрочная картина по индексу Hang Seng технически несколько улучшилась - БКС Экспресс

Краткосрочная картина по индексу Hang Seng технически несколько улучшилась по итогам торговой сессии во вторник, но требует подтверждения, говорится в комментарии аналитиков БКС Экспресс.

"Индекс Hang Seng начал вторник с обновления трехнедельных минимумов, но под конец торгов ему удалось выкупить всю просадку и выйти в плюс. Технически это несколько улучшает краткосрочную картину, но требует подтверждения. В целом рынок остается во власти прежних трендов: геополитика, слабое восстановление после локдаунов. Reuters отмечает, что эти факторы усиливают пессимизм среди американских предприятий, работающих в Китае. Последний опрос Американской торговой палатой показал, что среди таких компаний только 52% сейчас смотрят с оптимизмом на ближайшие пять лет. Это самый низкий уровень с 1999 года", - указывают эксперты.

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