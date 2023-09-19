Инвесторы в золото ждут итогов сентябрьского заседания ФРС - "Финам"

Инвесторы в золото ждут итогов сентябрьского заседания ФРС США, мягкая риторика регулятора окажет драгметаллу хорошую поддержку, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Индекс доллара с начала текущей недели сдает свои позиции, что приводит к подъему цен на золото. Во вторник стоимость драгметалла восстановилась до $1934 за тройскую унцию. Торговая активность сейчас невысокая, поскольку участники рынка ждут итогов сентябрьского заседания ФРС США, чтобы понять, станет ли регулятор повышать ставку в ноябре. Мягкая риторика регулятора окажет золоту хорошую поддержку", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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