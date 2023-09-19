SberCIB сохраняет позитивную оценку "префов" Транснефти

SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку перспектив цены привилегированных акций "Транснефти", сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Макарова.

"Совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров раздробить привилегированные акции 1:100 для повышения ликвидности. Котировки бумаг позитивно реагировали в ожидании этого решения, поскольку оно позволит приобретать бумагу массовому сегменту розничных инвесторов. Напомним, что в настоящее время "префы" "Транснефти" - самые дорогие бумаги на российском рынке в номинальном выражении, - отмечает эксперт. - В конце августа "Транснефть" опубликовала сильные результаты за 1П23, которые превзошли наши ожидания (EBITDA превысила прогноз на 22%, а чистая прибыль - на 55%). Компания смогла улучшить результаты за счет роста выручки на фоне интенсивной загрузки системы нефтепроводов и портов, а также положительной курсовой разницы. Мы полагаем, что эмитент будет выплачивать в виде дивидендов как минимум 50% от скорректированной чистой прибыли, что соответствует годовой доходности в 8-9%. Подтверждаем позитивный взгляд на компанию".

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