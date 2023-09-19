"Финам" повысил рейтинг акций Tencent до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Tencent с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость на уровне 364,7 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 16,8% без учета дивидендов, для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Коррекция в акциях Tencent, которая наблюдается на фоне снижения всего гонконгского рынка и индекса Hang Seng, позволяет нам повысить рейтинг акций. В 1П23 компания показала хорошие темпы роста доходов в сегментах рекламы, финтеха и облачных сервисов. Мы ждем умеренное восстановление финансовых показателей эмитента в 2023 году на фоне роста внутреннего потребления и китайской экономики в целом. Уже в ближайшее время Tencent должна представить своего чат-бота с ИИ после его одобрения властями, так что компания, несомненно, остается в числе технологических лидеров Китая", - указывает аналитик Ксения Лапшина.

Tencent - крупная китайская технологическая компания, оперирует в таких направлениях, как социальные сети, видеоигры, онлайн-развлечения, электронные платежи, облачные сервисы, онлайн-реклама.

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