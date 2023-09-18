Минфин увеличит объемы размещений ОФЗ-ПД при улучшении рыночной конъюнктуры - УК "Первая"

Минфин увеличит объемы размещений ОФЗ-ПД при улучшении рыночной конъюнктуры, полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Локальный рынок облигаций продолжит отыгрывать итоги заседания на текущей неделе, - прогнозирует эксперт. - На текущий момент поддержание ключевой ставки на повышенном уровне целесообразно, поскольку текущие темпы инфляции находятся на повышенном уровне, а инфляционные риски (динамика курса рубля, рост зарплат, бюджетная политика, темпы кредитования и др.) сохраняются. Помимо этого, важным фактором для долгового рынка остается тактика Минфина по размещению ОФЗ. На текущий момент ведомство размещает ОФЗ-ПК (выпуски с плавающей ставкой) поскольку спрос на ОФЗ-ПД (выпуски с фиксированным купоном) ограниченный. Вместе с этим, при улучшении рыночной конъюнктуры на долговом рынке Минфин, вероятно, увеличит объемы размещений ОФЗ-ПД, что ограничивает потенциал снижения их доходностей (преимущественно по долгосрочным выпускам). Мы по-прежнему предпочитаем сохранять осторожное позиционирование на долговом рынке и сохранять выпуски с плавающей ставкой в портфеле".

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