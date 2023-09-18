Китайский спрос уже не сдерживает нефтяные цены - "Открытие Инвестиции"

Китайский спрос на сырье уже не сдерживает котировки нефти марки Brent, говорится в комментарии ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова.

"Котировки нефти остаются в плюсе и выше $94 за баррель. Противниками прогноза роста цен на нефть были пессимисты, которые предполагали снижение спроса в Европе, а также слабый спрос в Китае. Однако данные по нефтепереработки в КНР свидетельствуют о том, что в августе НПЗ страны перерабатывали по 15,23 млн баррелей в сутки, что является новым рекордом. Соответственно, смягчение опасений за спрос переводят ожидания в зону выше $100 за баррель", - отмечает Кочетков.

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