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18 сентября 2023 года 16:28
Главные события недели - SberCIB
Основным событием текущей недели станет решение ФРС США по монетарной политике, отмечают аналитики SberCIB Investment Research. 18 сентября: - Финансовые результаты "Окей" за 1П23. 19 сентября: - Выданные разрешения на строительство и объем строительства новых домов в США за август. 20 сентября: - Решение ФРС по монетарной политике; - ИЦП в России и Германии за август. 21 сентября: - Решения по монетарной политике в Великобритании и Турции; - Продажи жилья на вторичном рынке США в августе; - Еженедельная статистика по заявкам на пособия по безработице в США. 22 сентября: - Решение по монетарной политике Банка Японии; - Предварительные индексы PMI в США, еврозоне и Германии за сентябрь. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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18 сентября 2023 года 19:02
Инвесторам стоит обратить внимание на облигации с плавающим купоном, в частности, ОФЗ-ПК серий 29020, 29024 и 29015, а также корпоративные выпуски Газпром Капитал 07, Норильский никель БО-09 и ВЭБ РФ-002Р-36, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Банк России в последние два месяца резко... читать дальше
.18 сентября 2023 года 18:32
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.18 сентября 2023 года 16:03
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.18 сентября 2023 года 15:41
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 6500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 5500 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. ""Магнит" является одной из ведущих... читать дальше
.18 сентября 2023 года 15:21
Технически по индексу Hang Seng появляется риск возврата на минимумы августа текущего года, считают аналитики БКС Экспресс. "Гонконгские акции дешевеют в начале новой торговой недели. Технологические компании и застройщики падают опережающими темпами. Отток иностранной валюты из Китая в августе... читать дальше
.18 сентября 2023 года 15:02
Банк России, скорее всего, будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне до конца 2023 года, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков. "ЦБ поднял ставку на 100 б.п., до 13% в пятницу, смягчив сигнал - на будущих заседаниях регулятор будет оценивать... читать дальше
.18 сентября 2023 года 14:41
"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices (AMD) с целью $130 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,07%, стоп-приказ: $88, говорится в комментарии инвестиционной компании. По результатам компании за II... читать дальше
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