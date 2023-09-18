Главные события недели - SberCIB

Основным событием текущей недели станет решение ФРС США по монетарной политике, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

18 сентября:

- Финансовые результаты "Окей" за 1П23.

19 сентября:

- Выданные разрешения на строительство и объем строительства новых домов в США за август.

20 сентября:

- Решение ФРС по монетарной политике;

- ИЦП в России и Германии за август.

21 сентября:

- Решения по монетарной политике в Великобритании и Турции;

- Продажи жилья на вторичном рынке США в августе;

- Еженедельная статистика по заявкам на пособия по безработице в США.

22 сентября:

- Решение по монетарной политике Банка Японии;

- Предварительные индексы PMI в США, еврозоне и Германии за сентябрь.

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