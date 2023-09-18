"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 6500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 6500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 5500 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

""Магнит" является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения. Ритейлер закрыл сделку по выкупу акций у иностранных инвесторов, которые владели 4,9% компании через международный депозитарий Euroclear. Ранее эмитент приобрел у зарубежных инвесторов 16,9 млн акций, учитываемых в российской депозитарной и расчетной инфраструктуре, что составляет 16,6% уставного капитала. Таким образом, всего за 48,5 млрд рублей было выкуплено 21,9 млн акций, что составляет 21,5% уставного капитала", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 5 500 руб. риск на портфель составит 0,26%", - указывают в "Финаме".

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