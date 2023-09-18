ЦБ РФ, скорее всего, будет удерживать ставку на текущем уровне до конца 2023 года - Райффайзенбанк

Банк России, скорее всего, будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне до конца 2023 года, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

"ЦБ поднял ставку на 100 б.п., до 13% в пятницу, смягчив сигнал - на будущих заседаниях регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. Мы полагаем, что ЦБ может продолжить удерживать ключевую ставку на текущем уровне на оставшихся заседаниях в этом году", - пишут эксперты банка.

На их взгляд, фундаментально ЦБ сохраняет в фокусе проинфляционные риски:

- восстановление спроса при ограниченных возможностях наращивания предложения,

- ускорение переноса девальвации рубля в цены,

- возможное усиление бюджетного импульса относительно плана.

"Регулятор придерживается плана по возвращению инфляции к 4% г/г в конце 2024 года, - отмечают Мурашов и Чепков. - Смягчение монетарной политики может начаться в 2024 году и будет постепенным".

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