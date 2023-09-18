Возможно повышение ставки ЦБР до 14% к концу 2023 года - Росбанк

Прогноз аналитиков Росбанка на 2023 год указывает на возможность повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 14% годовых, отмечается в комментарии банка.

По мнению экспертов Росбанка, поводов для повышения ставки в 2023 году и удержания ее на двузначных уровнях довольно много:

- Нормализация темпов инфляции на фоне повышенных ожиданий и слабости рубля потребует от 2 до 4 месяцев, соответственно, отклонение от целевого уровня 4,0% в 2023 году может оказаться существенным и затяжным.

- Бюджетная политика остается зоной повышенной неопределенности. Детали бюджетного планирования на 2024-2026 годы могут уточнить траекторию ожиданий ставок, но их повышенный уровень сохранится.

- Раскоординация Правительства по ряду стратегических вопросов - топливному рынку и валютному регулированию - остается зоной повышенного риска. Банк России выразил готовность сдерживать любой инфляционный импульс.

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