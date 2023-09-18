БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), Газпром Капитал 07 (ГазпромК07), РЖД 001Р-26R, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"Уклон G-кривой продолжает расти: по ОФЗ с погашением до 1 года можно зафиксировать доходность 12,3%, по бумагам с погашением через 2-3 года - 12%, - указывает эксперт. - По большей части решение ЦБ уже нашло отражение в доходностях, поэтому на этой неделе динамика ставок может быть умеренной".

В корпоративном сегменте наблюдается традиционное отставание от ОФЗ. В результате G-спреды вновь сузились за счет роста базовых ставок, констатирует аналитик.

"По бондам высокой рейтинговой категории премии за риск остаются отрицательными, что дает повод для негативного взгляда на этот класс облигаций, - пишет Галактионов. - При прочих равных лучше взять ОФЗ. Сохраняется разброс в риск-премиях облигаций спекулятивных рейтинговых категорий (ВДО). Примечательно, что бонды с рейтингами BB в среднем дают меньшую премию по доходности, чем BBB-. По бумагам в категориях B и B- G-спреды вообще соответствуют бумагам с рейтингами A. Стоит критически смотреть на перечисленные категории бондов, поскольку доходность этих бумаг может плохо отражать ассоциированные с ними риски".

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