"БКС МИ" подтверждает торговую идею: "лонг в акциях Интер РАО против ФСК-Россети"

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг в акциях "Интер РАО" против акций "ФСК-Россети", открытую 25 апреля 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Наша торговая идея, к сожалению, с 31 июля она показала убыток в размере 0,4%. Однако, исходя из отсутствия дивидендов в "ФСК-России", рисков размытия из-за допэмиссии и, напротив, неплохих результатов "Интер РАО" за II квартал 2023 года, мы продолжаем верить в нашу парную идею. У нас позитивный взгляд на "Интер РАО" также за счет хороших активов и сдержанной инвестпрограммы. "ФСК-Россети" как компания, наоборот, вызывает озабоченность, так как инвестиции идут на проекты без понятной системы окупаемости, по аналогии с ДПМ в сегменте генерации", - отмечают аналитики.

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