Бумаги О''Кей не интересны для покупки на текущих уровнях - "Солид Брокер"

Депозитарные расписки "О''Кей" не интересны для покупки на текущих уровнях, считают аналитики "Солид Брокер".

"Группа Окей выпустила МСФО отчет за I полугодие 2023 года. Общая выручка Группы увеличилась на 1,7% в годовом выражении до 99,5 млрд рублей за счет роста розничной выручки и дохода от аренды. Показатель EBITDA Группы снизился на 5,4% в годовом выражении. В первом полугодии 2023 года Группа зафиксировала чистый убыток в размере 3,0 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 0,6 млрд рублей годом ранее главным образом вследствие признания неденежного убытка от курсовых разниц и роста финансовых расходов", - пишут эксперты.

По мнению стратегов "Солид Брокер", "Окей" мог бы быть интересен, так как внутри у компании есть растущий сегмент дискаунтеров, однако в этом полугодии было замедление. При этом они полагают, что компания может осуществить редомициляцию в РФ или Казахстан, но интереса с точки зрения покупки депозитарных расписок она не предоставляет.

"Компания имеет высокую долговую нагрузку, которая ещё и выросла в этом полугодии, отрицательные денежные потоки и рекордный убыток за полугодие. По мультипликатору EV/EBITDA компания оценивается как сектор: 3,7х по стандарту IAS 17. Поэтому интерес представляют лишь облигации "Окей", которые показывают хорошую доходность", - указывают аналитики.

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