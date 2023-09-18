.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Бумаги О''Кей не интересны для покупки на текущих уровнях - "Солид Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
18 сентября 2023 года 12:53

Бумаги О''Кей не интересны для покупки на текущих уровнях - "Солид Брокер"

Депозитарные расписки "О''Кей" не интересны для покупки на текущих уровнях, считают аналитики "Солид Брокер".

"Группа Окей выпустила МСФО отчет за I полугодие 2023 года. Общая выручка Группы увеличилась на 1,7% в годовом выражении до 99,5 млрд рублей за счет роста розничной выручки и дохода от аренды. Показатель EBITDA Группы снизился на 5,4% в годовом выражении. В первом полугодии 2023 года Группа зафиксировала чистый убыток в размере 3,0 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 0,6 млрд рублей годом ранее главным образом вследствие признания неденежного убытка от курсовых разниц и роста финансовых расходов", - пишут эксперты.

По мнению стратегов "Солид Брокер", "Окей" мог бы быть интересен, так как внутри у компании есть растущий сегмент дискаунтеров, однако в этом полугодии было замедление. При этом они полагают, что компания может осуществить редомициляцию в РФ или Казахстан, но интереса с точки зрения покупки депозитарных расписок она не предоставляет.

"Компания имеет высокую долговую нагрузку, которая ещё и выросла в этом полугодии, отрицательные денежные потоки и рекордный убыток за полугодие. По мультипликатору EV/EBITDA компания оценивается как сектор: 3,7х по стандарту IAS 17. Поэтому интерес представляют лишь облигации "Окей", которые показывают хорошую доходность", - указывают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
Лента аналитики
18 сентября 2023 года 19:02
Инвесторам стоит обратить внимание на облигации с плавающим купоном - SberCIB
Инвесторам стоит обратить внимание на облигации с плавающим купоном, в частности, ОФЗ-ПК серий 29020, 29024 и 29015, а также корпоративные выпуски Газпром Капитал 07, Норильский никель БО-09 и ВЭБ РФ-002Р-36, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Банк России в последние два месяца резко...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 18:32
Минфин увеличит объемы размещений ОФЗ-ПД при улучшении рыночной конъюнктуры - УК "Первая"
Минфин увеличит объемы размещений ОФЗ-ПД при улучшении рыночной конъюнктуры, полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко. "Локальный рынок облигаций продолжит отыгрывать итоги заседания на текущей неделе, - прогнозирует эксперт. - На текущий момент поддержание ключевой ставки на...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 18:05
Рубль может торговаться в диапазоне 95-97 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"
Курс рубля может колебаться в диапазоне 95-97 руб./$1 на текущей неделе, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова и Анатолий Трифонов. "Повышение ключевой ставки ЦБ РФ не оказало существенное влияние на волатильность рубля, как и увеличение продаж валютной выручки со стороны...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 17:41
"БКС МИ" рекомендует покупать акции HCA Healthcare с прогнозной ценой $310
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции одной из крупнейших в США сетей больниц HCA Healthcare с прогнозной стоимостью на уровне $310 за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания повысила эффективность и снизила издержки во время пандемии, что позволило...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 17:16
Китайский спрос уже не сдерживает нефтяные цены - "Открытие Инвестиции"
Китайский спрос на сырье уже не сдерживает котировки нефти марки Brent, говорится в комментарии ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова. "Котировки нефти остаются в плюсе и выше $94 за баррель. Противниками прогноза роста...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 16:28
Главные события недели - SberCIB
Основным событием текущей недели станет решение ФРС США по монетарной политике, отмечают аналитики SberCIB Investment Research. 18 сентября: - Финансовые результаты "Окей" за 1П23. 19 сентября: - Выданные разрешения на строительство и объем строительства новых домов в США за август. 20...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 16:03
Решение ЦБР по ставке в октябре будет варьироваться от паузы до подъема на 50 б.п. - Альфа-банк
Возможное решение Банка России по ключевой ставке на заседании 27 октября 2023 года будет варьироваться от паузы до повышения на 50 б.п., в текущий момент наиболее реалистичным представляется вариант ее дополнительного повышения, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономисты...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 15:41
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 6500 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 6500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 5500 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. ""Магнит" является одной из ведущих...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 15:21
Технически по индексу Hang Seng появляется риск возврата на минимумы августа 2023г - БКС Экспресс
Технически по индексу Hang Seng появляется риск возврата на минимумы августа текущего года, считают аналитики БКС Экспресс. "Гонконгские акции дешевеют в начале новой торговой недели. Технологические компании и застройщики падают опережающими темпами. Отток иностранной валюты из Китая в августе...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 15:02
ЦБ РФ, скорее всего, будет удерживать ставку на текущем уровне до конца 2023 года - Райффайзенбанк
Банк России, скорее всего, будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне до конца 2023 года, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков. "ЦБ поднял ставку на 100 б.п., до 13% в пятницу, смягчив сигнал - на будущих заседаниях регулятор будет оценивать...    читать дальше
.
Страница 1 из 17
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.