"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рейтинг акций "Магнита" на уровне "покупать" с целевой ценной 6900 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Магнит" завершил выкуп акций в рамках тендерного предложения, в общей сложности было выкуплено 21,9 млн акций или 21,5% от выпущенных бумаг на сумму 48,5 млрд руб., - отмечают аналитики. - Напомним, первоначально ретейлер был готов приобрести у нерезидентов почти 10,2 млн своих акций, или 10% от всех бумаг в обращении. В дальнейшем компания на фоне высокого спроса со стороны инвесторов решила увеличить лимит в три раза - почти до 30%. В сообщении "Магнита" говорится, что у компании есть возможность произвести дополнительный выкуп акций у нерезидентов. В пресс-службе "Магнита" "Интерфаксу" пояснили, что новый buyback может пройти в 2023 году - это окажет поддержку акциям ритейлера. Сохраняем рейтинг "покупать" и целевой ориентир по акциям "Магнита" на уровне 6900 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.