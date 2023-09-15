Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций General Motors на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций General Motors на уровне "держать" с целевой ценой $35 за бумагу, сообщается в обзоре банка.

"Около 13 тыс. сотрудников General Motors, Ford Motor и Stellantis начали забастовку из-за того, что руководство компаний не смогло договориться с профсоюзом работников автомобильной отрасли United Auto Workers о масштабе повышения заработных плат после истечения в четверг коллективного контракта с профсоюзом. В случае если к забастовке примкнут и остальные члены профсоюза, на долю протестующих придется более 20% штата всех трех компаний (150 тыс. человек), в таком случае фонда хватит на три месяца. Мы считаем, что стороны смогут достичь компромисса в ближайшее время. Следующая встреча представителей профсоюза и руководства компаний назначена на субботу. Отметим, что пока не видим фундаментальных причин для роста стоимости акций General Motors и сохраняем по ним рейтинг "держать", - пишет аналитик Ирина Фомкина.

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